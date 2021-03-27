Серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух восхитился произвольным танцем Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Есть желание, чтобы это не заканчивалось. Начался разговор и повисла пауза. Сегодня они откатались блестяще, — сказал Авербух в эфире Первого канала. — Если бы не эта маленькая неточность ранее, то они бы были ближе к пьедесталу сейчас. Этот танец достоин пьедестала чемпионата мира. Эта программа — одна из лучших на ЧМ. Каждый элемент филигранен, ребята создают невесомость. Как прям платье у Саши слегка трепыхается, неземная пластика. Это делает эту пару неповторимой. У ребят очень много поклонников, знаковый элемент Саши и Вани».