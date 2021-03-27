Этери Тутберидзе прокомментировала победу Щербаковой на чемпионате мира

Тренер российской фигуристки Анны Щербаковой Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями после чемпионата мира. Спортсменка завоевала золотую медаль.

«Чемпионат мира 2021, — написала Тутберидзе в Instagram 27 марта. Она опубликовала совместную фотографию с Щербаковой. — Было нелегко, но тем ценнее победа».

По итогам короткой и произвольной программ Щербакова набрала 233,17 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46). На третьей позиции Александра Трусова (217,20).