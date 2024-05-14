В Европе фигурное катание больше никому не нужно? Чемпионат Европы вновь остается без хозяина

В который раз ISU подводит Хорватия.

Кто-то считал проклятым чемпионат мира в Монреале, однако турнир в главном городе французской Канады все-таки состоялся. А вот чемпионат Европы в Хорватии, видимо, мы увидим теперь не скоро. Первая попытка Загреба принять континентальное первенство сорвалась из-за COVID-19. Балканцам дали вторую попытку — и снова беда. Причем на этот раз хорваты даже не объясняют конкретную причину, ссылаясь на «непредвиденные обстоятельства». Скорее всего, за этой размытой формулировкой скрывается отсутствие средств на проведение соревнований и интереса среди местных жителей. И бог бы с Загребом, но ведь подобная история в прошлом году случилась и с Венгрией. Хоть кто-то готов в Старом Свете принимать фигуристов?

Хорватия срывает чемпионат Европы второй раз за три года

Никогда такого не было, и вот опять — важный турнир ISU теряет хозяина. Снова проблемы с чемпионатом Европы и вновь подставляет Международный союз конькобежцев Хорватия. Загреб отказался проводить чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года. Пресс-служба ISU сообщила в понедельник, что федерация фигурного катания страны не сможет организовать турнир, запланированный на 20-26 января, в связи с «непредвиденными обстоятельствами».

В связи с этим ISU вновь открыл прием заявок на проведение чемпионата. В 2021 году была похожая история, только тогда у хорватской стороны были весомые аргументы — пандемию действительно можно назвать обстоятельством непреодолимой силы. Но что могло помешать фигуристам приехать на Балканский полуостров зимой 2025-го? Ни о каких природных катаклизмах сейчас вроде бы ничего не слышно, арена, на которой играл в КХЛ «Медвешчак», как стояла — так и стоит.

«В стране нет интереса к фигурному катанию и нет денег. Вот такие непредвиденные обстоятельства у Федерации фигурного катания Хорватии, почему они не смогут организовать чемпионат Европы», — сказала в интервью «СЭ» тренер Татьяна Тарасова, и с ней трудно не согласиться. Вспомните чемпионат Европы-2024. Тогда изначально заявленный как столица турнира Будапешт неожиданно отказывается от соревнований, никак по существу и не объясняя свой ход. Для самого чемпионата все в итоге повернулось только в лучшую сторону, потому что литовский Каунас сделал все для того, чтобы показать, на каком уровне умеют проводить турниры в Прибалтике. Впрочем, в ISU и так в курсе — сколько раз организацию спасал тот же Таллин, ведь в Эстонии, как бы это ни звучало забавно, в 2022-м даже проходил чемпионат четырех континентов — Азии, Америки и Австралии с Океанией.

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Без России и российских фигуристов интереса к чемпионату Европы не много

А вот в Центральной Европе потока желающих принимать крупные старты по фигурному катанию нет. Причем проблемы не только с ЧЕ, для организации которого и правда нужны значительные средства. Трудности есть и с городами для этапов «Гран-при» и для финала серии. Так, финал серии сезона-2024/25 пройдет не в Орлеане, как было заявлено изначально, а в Гренобле. Более крупный французский город не потянул старт по финансовым причинам. Кто заменит Загреб, сказать и вовсе тяжело, поскольку в заявочном листе ISU перекати-поле. Хорватская столица «выиграла» право на проведение турнира на безальтернативной основе. Возможно, получится уговорить Швейцарию, которая претендовала на чемпионат Европы-2026, но уступила это право британскому Шеффилду. Или же сдвинуть турнир в Шеффилде на год, а дальше уже принимать решения исходя из обстоятельств.

Ведь очевидно, что число стран, в которых фигурное катание действительно популярно, ограничено, и на текущий момент перспектив к расширению географии не видно. Скорее наоборот, в тех же США заметный отток зрительского внимания, с теми же проблемами в еще большем формате сталкиваются многие страны Европы, где прежде встречали фигуристов на ура.

При этом под запретом на проведение международных стартов остается Россия. Более того, несмотря на последние рекомендации МОК по приглашению россиян под нейтральным статусом, в ISU вопрос о возвращении российских фигуристов на турниры под своей эгидой постоянно откладывается. А надо ли говорить, кто все последние годы вызывал наибольший интерес среди зрителей, по крайней мере если речь идет о чемпионатах Европы. Невозможно проводить турниры ISU сейчас и в Белоруссии, хотя в 2019 году Минск показал едва ли не эталон того, как нужно организовывать подобные старты.