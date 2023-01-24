Глейхенгауз поехал на чемпионат Европы с итальянцем. Зачем это тренеру из штаба Тутберидзе?

В Эспоо отметился и другой специалист «Хрустального» — Сергей Дудаков.

Даниэль Грассль с начала года тренировался с Этери Тутбердизе и ее тренерским штабом — поговаривали даже о полноценном долгосрочном сотрудничестве. Теперь итальянец вместе с Даниилом Глейхенгаузом отправился на чемпионат Европы. Уже в Финляндии заметили и Сергея Дудакова, который может помогать с тренировками Грассля. Зачем штабу Тутберидзе такие эксперименты?

Грассль мечтал о тренировках у Тутберидзе

Год назад на чемпионате Европы итальянец Даниэль Грассль занял второе место. Уступил тогда только Марку Кондратюку, обогнав Евгения Семененко и Андрея Мозалева. Потом особых успехов у фигуриста не было — в новом сезоне он вышел в финал «Гран-при», но там стал только шестым. В прошлом году Грассль говорил, что хотел бы посотрудничать с российским тренером Этери Тутбердизе. Вероятно, фигурист видел в этом для себя точки для роста: «Да, я действительно очень хотел бы попробовать потренироваться у Тутберидзе летом (на сборах), но этого не случилось то из-за ковида, то из-за того, что мне надо было в армию. Надеюсь, в будущем мне удастся к ней съездить».

Даниэль Грассль. Фото Global Look Press

Мечта Даниэля исполнилась — об этом рассказал ученик Тутберидзе Арсений Федотов, который в соцсетях выложил фотографию с итальянцем с соответствующей подписью: «05.01.2023. ЛД «Хрустальный». With Daniel Grassl». Через несколько часов пост, правда, был удален — видимо, не стоило так рано распространять такую информацию. Но было уже поздно.

Теперь уже точно понятно, что сотрудничество состоялось — по крайней мере, подготовка к чемпионату Европы осуществлялась в группе Этери Георгиевны. Вчера вечером Грассль и тренер и хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз отправились в Финляндию — их заметили вместе в аэропорту. То есть как минимум в Эспоо на лед Грассля выводить будет именно Даниил Маркович.

Конечно, некоторые начали критиковать Грассля — вне России выбор штаба Этери Тутберидзе не считается самым правильным вариантом для перехода. Проблема и в том, что россияне в целом отстранены от соревнований, но самое главное — эта группа стала центром допинг-скандала на Олимпийских играх. Поэтому возмущалась олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Меган Дюамель.

Грассль мог бы отправиться, например, в Петербург тренироваться у Алексея Николаевича Мишина. Но он сам еще до всей этой истории хотел попробовать сотрудничество именно с Тутберидзе. К тому же у Мишина периодически катается талантливый Николай Мемола — тоже итальянец, который обошел Даниэля на национальном чемпионате.

Даниэль Грассль. Фото Global Look Press

В «Хрустальном» может появиться чемпион Европы

Есть еще одна причина, почему выбор Грассля можно считать противоречивым. Этери Георгиевна известная в первую очередь по своим успехам в женском одиночном катании. В мужском таких громких имен и титулов у ее спортсменов нет. Морис Квителашвили выигрывал этап «Гран-при» и становился призером чемпионата Европы. Талантливые юниоры у Тутберидзе тоже были (или есть) — Даниил Самсонов и Арсений Федотов. Но это не сравнится с тем, какой след в истории оставляли Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова и другие фигуристки. Судьбы этих девушек, как и Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Алены Косторной, Камилы Валиевой, сложились по-разному, как и их взаимоотношения с тренерским штабом. Но уж точно запомнились мировому фигурно-катательному сообществу. Чего не скажешь о мужском одиночном катании.

Кажется, что Грассль мог захотеть тренировать у Тутберидзе, чтобы обрести стабильность. Техника его прыжков оставляет желать лучшего, но он владеет тремя старшими квадами, которые ему периодически засчитывают. А это уже немало. Другое дело, что часто, особенно в последнее время, ему не удается чисто откатать программы. И тут на помощь может прийти Этери Георгиевна, в группе которой все делается ради стабильности. Эксперимент может и не получиться, но это хотя бы попытка.

Грассль шесть лет работал с Лоренцо Магри в Италии, после чего переехал в США к Ольге Ганичевой и Алексею Летову. Так что работать с российскими специалистами ему не привыкать. Сейчас на профиле ИСУ у Даниэля уже написано, что он тренируется в Москве, но вот тренерский штаб остался тем же, в Италии, у Лоренцо Магри.

Даниэль Грассль. Фото Global Look Press

Штабу Тутберидзе такое сотрудничество точно выгодно — можно показать, что «Хрустальный» (в перспективе — и все российские тренера) все еще ценятся в мире, в том числе и иностранными фигуристами. После допинг-истории конкретно этой группе нужен такой имиджевый переход. А если еще и получится чего-то достичь прямо на чемпионате Европы (справедливости ради, вероятность успеха была бы даже и без штаба Тутберидзе), то это покажет, что в «Хрустальном» умеют работать и с мужчинами. Чемпион Европы из группы Этери Георгиевны — звучит хорошо.

Морис Квителашвили переехал в Италию из-за проблем с логистикой, но полного прекращения сотрудничества с Тутберидзе не случилось. Интересно, что Грассля организационная часть не пугает. Кроме Глейхенгауза на чемпионате Европы заметили Сергея Дудакова. Вероятно, он будет помогать Нике Эгадзе из Грузии, который до сих пор тренируется в «Хрустальном». Да и у Мориса Квителашвили все специалисты из штаба Тутберидзе все еще в списке тренеров.

Может, к ним присоединится и сама Этери Георгиевна? Или она все-таки останется в Москве работать с отечественными фигуристами? В любом случае интересно, какими окажутся результаты сотрудничества Грассля с одним из самых известных тренерских штабов.