Звезду фигурного катания из Италии затравили за приезд в Россию. Он мечтал потренироваться у Тутберидзе

Иностранцы не в восторге от поступка Даниэля Грассля — одного из самых перспективных одиночников Европы

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, похоже, исполнил свое желание, которое он озвучивал год назад. Тогда спортсмен занял второе место на чемпионате Европы, уступив только россиянину Марку Кондратюку. После выступлений спортсмен заявил, что хотел бы потренироваться у Этери Тутберидзе. Однако пока такой возможности у него не было:

«Да, я действительно очень хотел бы попробовать потренироваться у Тутберидзе летом (на сборах), но этого не случилось то из-за ковида, то из-за того, что мне надо было в армию. Надеюсь, в будущем мне удастся к ней съездить», — заявил Грассль «СЭ».

Поездка

В 2023 году итальянцу, похоже, удалось воплотить в жизнь свою мечту. Фотографию с Даниэлем в «Хрустальном» опубликовал один из учеников Этери Георгиевны — Арсений Федотов. И сказать, что снимок старый точно не выйдет — юный спортсмен указал дату: «05.01.2023. ЛД «Хрустальный». With Daniel Grassil», — написал Федотов в своих соцсетях.

Сейчас этой фотографии в социальных сетях Арсения уже нет. Но интернет, как известно, помнит все. Да и реакция общественности не заставила себя ждать. В комментарии под постом российского фигуриста пришла олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель.

«Крайне разочарована», — написала фигуристка под постом.

Но ее сообщения, как и самого снимка Арсения с Даниэлем, разумеется, не сохранилось. А вот Грассль совершенно точно сейчас находится в «Хрустальном». Но вряд ли он уже успел пообщаться с Этери Георгиевной — самой Тутберидзе в Москву, скорее всего, еще не вернулась. Несколько дней назад она поделилась фотографиями с празднования Нового года в США вместе со своей дочкой Дианой Дэвис и ее партнером — Глебом Смолкиным.

Вряд ли Тутберидзе уже успела приехать обратно в Россию, но она определенно сделает это в ближайшее время: впереди Кубок Первого канала, в котором будут принимать участие ее ученики. Многие фигуристы в настоящее время задействованы в шоу. Так, к примеру, Камила Валиева приступила к тренировкам 3 января, и параллельно выступает в шоу Татьяны Навки.

Даниэль Грассль. Фото Global Look Press

Россия

Взаимодействие с Тутберидзе — не первое в карьере Грассля общение с российскими специалистами. Известно, что ранее Даниэль занимался в лагере Алексея Мишина в Италии. А также сотрудничал с Евгением Рукавицыным и Светланой Соколовской.

«Свой первый четверной риттбергер я прыгнул, когда стажировался у Рукавицына — тренера Дмитрия Алиева. Но вообще мы любим устраивать стажировки с разными тренерами, потому что мой наставник хочет попробовать разные техники, изучить что-то новое, смотреть, как работают другие», — приводит Газета.ру слова итальянского фигуриста.

Также Даниэль говорил, что является большим поклонником Марка Кондратюка. И верил в его победу на прошлогоднем чемпионате Европы: «Я большой фанат Марка Кондратюка. Надеялся, что он выиграет».

Россияне тоже относятся к Грасслю достаточно тепло. В частности, им очень восхищалась Александра Трусова — после попытки пятерного прыжка на шоу в Италии:

«На шоу в Болонье было классно. Все затискали мою Тину, узнали, что она была на юниорском чемпионате мира, да еще в платьях, как у меня в программах. А Даниэль Грассль в финале зашел в пятерной лутц. Недокрутил, упал, но все равно, это было круто! Меня это больше всего поразило. На «удочке» пятерные сейчас пробуют и другие фигуристы, но это делать гораздо проще. А тут Грасслю сказали: «Попробуй», и он пошел,» — рассказала Трусова ФФККР.

С Александрой Даниэль в итоге устраивал параллельные синхронные прыжки — излюбленное развлечение фигуристов во время шоу. А с другой российской спортсменкой — Анной Щербаковой — его даже связывает дружба.

«Можно сказать, что мы друзья? Скорее с Анной Щербаковой. У нас совпадали этапы «Гран-при», и я ей дарил итальянские сувениры. А она в ответ подарила какие-то русские вещи. Это было мило!», — рассказывал Грассль «СЭ».

Что касается Тутберидзе, то итальянца не отталкивали методы работы российского специалиста: «Я хочу с ней позаниматься, потому что ее ученицы делают четверные, а мне нужен четверной тулуп, он остался последним. А в ее группе сразу несколько человек его делают. Жесткая? Да, пожалуй, есть немного. Но иногда в фигурном катании это нужно».

Камила Валиева и Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Травля

В общем, в теплом отношении Даниэля с Россией нет ничего нового. Да и о желании посетить нашу страну и конкретно штаб Тутберидзе Грассль говорил неоднократно. Однако пользователи в социальных сетях начали бурное обсуждение поездки итальянского фигуриста. Кто-то пишет комментарии под его фотографиями, а кто-то обсуждает в личных аккаунтах. Но реакция иностранцев в большинстве своем достаточно негативная:

mandy93724: Даниэль Грассль, почему ты сейчас едешь в Россию? Я могу понять, что ты хочешь стать сильнее, но почему именно в этот момент! А тренер — Этери Тутберидзе, серьезно? Просто... Ааааааааааа.

potatoeloop: В каком мире Даниэль Грассль решил, что посетить Россию сейчас это хорошая идея?

Rikas4sal: Даниэль Грассль тоже начнет получать бонус Этери прямо сейчас или как?

Innamarinera: Я очень надеюсь, что это будет иметь какие-то последствия для ваших тренеров и национальной федерации. Ты должен быть лучше этого.

Italosilv4: Какого черта, Даниэль?

maybe_kfr: Что ты делаешь в «Хрустальном»?