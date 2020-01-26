Олимпийский чемпион 1984 года и заслуженный тренер России Олег Васильев прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате Европы. Три россиянки — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова — заняли первые три места, но все в произвольной программе падали.

— Что скажете про турнир одиночниц, все три места на пьедестале ожидаемо заняли Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, однако никто из них не избежал падений...

— А вот тут я немножко паникую. До Олимпиады еще два года, а началось то, чего все так боялись: девочки не справляются с уровнем сложности, который сами же себе и задали. Внушает опасения: смогут ли они додержать эту планку? Ведь в мировом женском катании конкуренция есть — появляются японки, а также девочки из Кореи и США, которые прыгают тройные аксели и четверные прыжки. (Екатерина Беспалова)

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