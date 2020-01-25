ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Никита Кацалапов: «Подойти близко к Пападакис и Сизерону казалось чем-то невозможным»

20:29
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ставшие российскими чемпионами Европы в танцах на льду впервые с 2013 года, отметили, что очень хотят быть лидерами.

— Думаю, что морально справились, — сказал Кацалапов на пресс-конференции. — Но не могу сказать, что мы ждали этой победы. Подойти близко к Пападакис и Сизерону всем фигуристам на планете казалось чем-то невозможным. Многие ребята работают над собой и стараются становиться лучше. Мы смотрели прокат ребят, да, они катались не так чисто, как они могут, и у них еще есть потенциал быть лучше, но и у всех нас он тоже есть. Но это и есть соревнования. Но мы не собираемся останавливаться, мы очень хотим быть лидерами. (Екатерина Беспалова)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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