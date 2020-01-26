ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Косторная призналась, что победа на чемпионате Европы стала сюрпризом для нее

00:38
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Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлениями после выступления на чемпионате Европы в австрийском Граце. Она набрала 240,81 балла и заняла первое место.

— Я очень счастлива, потому что это настоящий сюрприз, — сказала фигуристка в эфире «Первого канала». — В произвольной программе было несколько ошибок. Все что я хотела — это чисто откататься. И я попробовала сделать это. Я хочу кататься чисто и улучшать свои программы, чтобы добиваться больших успехов. Что я собираюсь делать теперь? В первую очередь, я посмотрю фильм и пару дней отдохну.

Второе место заняла Анна Щербакова (237,76 балла). Еще одна представительница России Александра Трусова на третьем месте (225,34)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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