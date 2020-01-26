Косторная призналась, что победа на чемпионате Европы стала сюрпризом для нее

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлениями после выступления на чемпионате Европы в австрийском Граце. Она набрала 240,81 балла и заняла первое место.

— Я очень счастлива, потому что это настоящий сюрприз, — сказала фигуристка в эфире «Первого канала». — В произвольной программе было несколько ошибок. Все что я хотела — это чисто откататься. И я попробовала сделать это. Я хочу кататься чисто и улучшать свои программы, чтобы добиваться больших успехов. Что я собираюсь делать теперь? В первую очередь, я посмотрю фильм и пару дней отдохну.

Второе место заняла Анна Щербакова (237,76 балла). Еще одна представительница России Александра Трусова на третьем месте (225,34)