Заслуженный мастер спорта и чемпион мира Илья Авербух прокомментировал выступление пары Ивана Букина и Александры Степановой в произвольном танце на чемпионате Европы в австрийском Граце. Их результат составил — 127,64 (за произвольный) и 211,29 (сумма).

— Это был один из самых лучших прокатов, которые ребата выдавали, — сказал Авербух в эфире «Первого канала». — Первые тридцать секунд я бы отметил. Все очень здорово, но эти секунды были гениальными. Перед тобой просто два красивых человека и музыка. Браво. Концовка фантастическая. Хореография современная. Язык, который не может оставить равнодушным. Ребята абсолютно заслуживают пьедестал.