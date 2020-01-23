Бойкова и Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордом

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании пар на чемпионате Европы. Они набрали 82, 34 балла, установив мировой рекорд. Ранее рекордсменами были китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун — 81,27 балла.

Второе и третье места в короткой программе на турнире, проходящем в Граце, так же заняли российские пары.

Фигурное катание

Грац (Австрия)

Чемпионат Европы

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 82,34

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 74,92

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 73,50

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 70,48

5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 70,43

6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 67,90