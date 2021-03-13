Великая: «Запрет CAS использовать «Катюшу» в качестве гимна вызывает ряд вопросов»

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), титулованная фехтовальщица Софья Великая подчеркнула: решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование «Катюши» в качестве гимна российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине вызывает ряд вопросов.

«Запрет нашего гимна именно в CAS вызывает немало вопросов, — цитирует ТАСС Великую. — С одной стороны, почему гимн запрещает CAS, если решение должен принимать Международный олимпийский комитет? С другой — зачем тогда вообще нужно было давать нам возможность выбора, если можно было бы изначально поставить нас перед фактом, что на Играх, например, будет играть официальный гимн МОК. Но нам поставили условия, и мы сделали свой выбор».

«Понятно, что сколько людей — столько мнений, причем в любой сфере деятельности. Всем не угодишь, но именно этот вопрос для нас очень серьезный, и неслучайно мы выбрали именно «Катюшу» — патриотическую песню, которую знает весь мир. В данной ситуации сроки у нас весьма ограничены. Возможно, стоит вообще придумать новую композицию, раз иностранному сообществу так претит наша «Катюша», — добавила она.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до середины декабря 2022 года. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню «Катюша». В пятницу портал Inside the Games сообщил, что CAS отклонил это предложение. Окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).