Российские саблисты завоевали путевку на Олимпиаду в Токио
23:29
Российские саблисты выиграли командные соревнования на этапе Кубка мира в Будапеште. В финале соревнований россияне победили Германию со счетом 45:43.
Турнир был отборочным на Олимпиаду в Токио, таким образом, российские саблисты выступят на Играх. Саблистки обеспечили участие в Олимпиаде еще в прошлом сезоне.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за решения CAS российские атлеты не смогут выступать на ней под своим флагом и гимном.
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