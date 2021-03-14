Российские саблисты завоевали путевку на Олимпиаду в Токио

Российские саблисты выиграли командные соревнования на этапе Кубка мира в Будапеште. В финале соревнований россияне победили Германию со счетом 45:43.

Турнир был отборочным на Олимпиаду в Токио, таким образом, российские саблисты выступят на Играх. Саблистки обеспечили участие в Олимпиаде еще в прошлом сезоне.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за решения CAS российские атлеты не смогут выступать на ней под своим флагом и гимном.