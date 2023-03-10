В Госдуме назвали «хорошим знаком» решение о допуске российских фехтовальщиков к международным соревнованиям

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» назвала хорошим знаком решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

«Это — хороший знак, потому что открывается возможность нашим спортсменам отобраться на Олимпийские игры в Париж. Хотя бы в этой федерации. А у нас эта федерация достаточно успешно выступающая, с большим количеством медалей — обычно золотых», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.