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Сегодня, 17:15

Российская шпажистка о поддержке иностранных соперников: "Говорят, что скучают»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Шпажистка Айзанат Муртазаева во время поединка.
Айзанат Муртазаева (справа).
Фото Global Look Press

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в интервью «СЭ» рассказала о своих спортивных друзьях за рубежом и прокомментировала письмо 318 фехтовальщиков на имя Томаса Баха с просьбой запретить участие спортсменам сборной России участвовать на соревнованиях.

«Разумеется у меня есть заграницей. Как и знакомые, так и близкие приятели. Есть девочки, которые меня поддерживают и это очень приятно. Потому что этого нам реально не хватает, такой человеческой поддержки. Бывает, что и правда поверишь, что все против нас так ополчились. Как допустят и будет едва ли не хуже, чем сейчас. Сразу пойдет весь этот негатив, провокации, никуда не спрятаться. И тут неожиданно слышишь слова поддержки. 

Опять же, когда девочки говорят, что скучают по нам, правда, это очень трогает. И мотивирует на работу. Ведь повлиять на то, когда нас вернут я не могу. А на то, как я буду в этот момент себя чувствовать — вполне. И хочется быть в полной боевой готовности, ведь вряд ли хоть кто-то ждал этот момент возвращения так долго как мы», — сказала Муртазаева.

Отметим, что недавно Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян до турниров под своей эгидой, однако ряд стран-организаторов этапов Кубка мира отказался от их проведения в связи с возможным участием в них российских спортсменов. 

 
Айзанат Муртазаева. «Радует, когда девочки-иностранки пишут, что скучают по нам». Лучшая шпажистка страны готовится к Парижу-2024

 

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