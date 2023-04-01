Шпажистка Муртазаева об Олимпиаде: «Верю, что мы будем в Париже. Иначе какой смысл тренироваться?»

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в интервью «СЭ» прокомментировала последние решения конгресса МОК относительно россиян и рассказала о своих ожиданиях от решения МОК по поводу возможного допуска россиян на Олимпиаду в Париже.

«У меня пока одна мысль. Жду чтобы нас уже всех наконец-то спокойно допустили и без всяких дополнительных правил. Грубо говоря, чтобы все было как прежде, чтобы не было никакого негатива в наш адрес, и чтобы мы спокойно могли выступать. Что касается конкретных новостей, то я не всегда слежу за такой новостной повесткой. Знаю, что этот вопрос решается, за наши права ведет борьбу в том числе федерация.

Надеюсь и верю, что все будет как прежде. Иначе зачем мы тут тренируемся? Мы вернемся, в том числе на Олимпиаду. Я верю, хочу верить… Нет, я, конечно, реалистка, контакт с реальностью у меня тоже есть. И тяжело порой бывает, когда читаешь отдельные новости, мнения. Появляются сомнения, неуверенность в себе и своем будущем… Собственно поэтому я стараюсь их и меньше читать. Но при этом я все равно верю, что мы в Париже будем. Иначе опять же, какой смысл тренироваться и готовиться? Если самому даже не верить в то, что может быть позитивный исход. Ведь все мы здесь ради Олимпиады», – сказала Муртазаева.

Отметим, что недавно Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян до турниров под своей эгидой, однако ряд стран-организаторов этапов Кубка мира отказался от их проведения в связи с возможным участием в них российских спортсменов.