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Анохин стал победителем международного турнира «Кубок мира» в Казани

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Российский шпажист Вадим Анохин одержал победу в международном турнире по фехтованию «Кубок мира». Соревнования проходят в Казани и завершатся 2 апреля.

31-летний спортсмен в финале победил Павла Бузинова. Бронза у Георгия Бруева и Егора Ломаги.

Команды из Белоруссии, Сербии, Киргизии, Армении, Узбекистана, Ирака, Вьетнама и Ливана подали заявки на участие в турнире «Кубок мира».

В марте Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян до турниров под своей эгидой, однако ряд стран-организаторов этапов Кубка мира отказался от их проведения в связи с возможным участием в них российских спортсменов.

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