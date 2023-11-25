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Конгресс FIE не стал приостанавливать членство Федерации фехтования России

Руслан Минаев
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Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) не стал приостанавливать членство Федерации фехтования России (ФФР) в организации, сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов. Мероприятие проходит в городе Шарм-эш-Шейх в Египте.

«Украинская федерация вынесла предложение отстранить федерации фехтования России и Белоруссии, но конгресс это предложение не поддержал, — цитирует ТАСС Мамедова. — Как не поддержал и предложение украинской федерации не разрешать спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях».

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК.

21 октября Мамедов заявил, что в России будет создана профессиональная лига по фехтованию.

Источник: ТАСС
Фехтование
Ильгар Мамедов
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