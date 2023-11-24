16-летняя Волобуева выиграла международный турнир «Рапира Санкт-Петербурга»

Российская фехтовальщица Полина Волобуева стала победительницей международного турнира «Рапира Санкт-Петербурга» в личном первенстве.

В финале 16-летняя Волобуева со счетом 15:7 победила Светлану Трипапину. Олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина и Анна Соловьева получили бронзовые награды.

25 ноября на турнире в Санкт-Петербурге пройдут соревнования мужчин, а в воскресенье будут разыграны призы в командном первенстве.