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Сегодня, 22:10

16-летняя Волобуева выиграла международный турнир «Рапира Санкт-Петербурга»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Российская фехтовальщица Полина Волобуева стала победительницей международного турнира «Рапира Санкт-Петербурга» в личном первенстве.

В финале 16-летняя Волобуева со счетом 15:7 победила Светлану Трипапину. Олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина и Анна Соловьева получили бронзовые награды.

25 ноября на турнире в Санкт-Петербурге пройдут соревнования мужчин, а в воскресенье будут разыграны призы в командном первенстве.

Фехтование
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