Федерация фехтования России рассмотрит вопрос о переходе в азиатскую конфедерацию

Федерация фехтования России (ФФР) будет решать вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию фехтования с юристами.

«Будем решать с юристами, можем ли мы стать частью азиатского фехтования. Европейская конфедерация повела себя некорректно. Да, Международная федерация фехтования получила рекомендацию от Международного олимпийского комитета, а Европейская конфедерация фехтования приняла решение сама», — цитирует президента ФФР Ильгара Мамедова ТАСС.

2 марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

29 марта исполком Европейской конфедерации фехтования принял решение, что соревнования, запланированные в России и Белоруссии, будут перенесены или отменены, российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут допущены до соревнований под эгидой EFC.