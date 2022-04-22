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Федерация фехтования России рассмотрит вопрос о переходе в азиатскую конфедерацию

Иван Шитик
Корреспондент
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Федерация фехтования России (ФФР) будет решать вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию фехтования с юристами.

«Будем решать с юристами, можем ли мы стать частью азиатского фехтования. Европейская конфедерация повела себя некорректно. Да, Международная федерация фехтования получила рекомендацию от Международного олимпийского комитета, а Европейская конфедерация фехтования приняла решение сама», — цитирует президента ФФР Ильгара Мамедова ТАСС.

2 марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

29 марта исполком Европейской конфедерации фехтования принял решение, что соревнования, запланированные в России и Белоруссии, будут перенесены или отменены, российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут допущены до соревнований под эгидой EFC.

Источник: https://tass.ru/sport/14451521
Ильгар Мамедов
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