Слушания по делу ФФР в гражданском суде Швейцарии пройдут в июне

Президент ФФР Мамедов сообщил, что слушания в гражданском суде Швейцарии пройдут в начале июня

Дело об отстранении российских фехтовальщиков от соревнований под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) будет рассмотрено в гражданском суде Швейцарии в начале июня. Об этом сообщил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

«Иск подан. Слушания по делу ФФР в гражданском суде Швейцарии пройдут ориентировочно в начале июня», — цитирует ТАСС Мамедова.

2 марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Федерация фехтования подала иск на отстранение в гражданский суд Швейцарии от лица Софьи Великой, Артура Ахматхузина, Дмитрия Жеребченко и непосредственно Мамедова, который и должен представлять их в суде.