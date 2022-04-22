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Сегодня, 19:22

Рапирист Бородачев выиграл чемпионат России по фехтованию

Иван Шитик
Корреспондент
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Кирилл Бородачев завоевал золотую медаль чемпионата России по фехтованию в соревнованиях рапиристов. В финале Бородачев победил Тимура Сафина со счетом 15:8.

Бронзовыми призерами стали Антон Бородачев и Дмитрий Трофимов.

Братья Бородачевы и Сафин являются серебряным призерами Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях рапиристов. Сафин также является олимпийским чемпионом 2016 года и бронзовым призером Игр в Рио-де-Жанейро.

Источник: https://tass.ru/sport/14452123
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