Валуев — о возвращении российских фехтовальщиков на международные соревнования: «Без наших спортсменов нет конкуренции!»

Депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Международная федерация фехтования приняла решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Рано говорить, что мы потихоньку возвращаемся, но ласточки всегда радуют! Молодцы. Как ни крути, но без наших спортсменов нет конкуренции! На последних Олимпиадах следил за фехтованием. Наши девушки и парни — золотые, серебряные и бронзовые медалисты. Любые соревнования без такой конкуренции обрезаны», — сказал Валуев «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.