Егорян разочарована серебром командного турнира чемпионата России

Двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Яна Егорян в интервью «СЭ» рассказала, что недовольна вторым местом чемпионата России в составе команды Московской области. В личном турнире Егорян дошла до четвертьфинала, где уступила Софье Великой.

— В личном турнире я настраивалась в Сочи быть минимум в четверке, — рассказала Егорян. — Конечно, расстроилась, но готовила себя к тому, что нужно постараться выложиться на следующий день в командном турнире. Здесь мы завоевали серебро, но я таким результатом очень недовольна. В полуфинале мы одолели невероятно сильную команду Москвы, за которую фехтовали две олимпийские чемпионки. Но, к сожалению, в финале команда «Москва-2» оказалась более мотивированной и сплоченной, чем мы. Один в команде фехтовать не может. Ну, серебро — это тоже медаль...

— Поражение в личном турнире от Софьи Великой было принципиальным?

— Никакой принципиальности тут нет. Любого соперника нужно уважать, и нет такого, что кому-то ты не должен проигрывать. Все бывает, — сказала Егорян «СЭ».