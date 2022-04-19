Егорян готова закончить карьеру, если ее не пустят на Олимпийские игры в Париж

Двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Яна Егорян в интервью «СЭ» рассказала, что готова завершить карьеру, если россиян не допустят до участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

— Мне кажется, ставить цели — это нормально для любого человека, — сказала Егорян. — Для спортсмена главная цель — это Олимпийские игры. В следующем году у нас будет квалификация на Олимпиаду. Если россиян туда не допустят, понятно, что без отбора на Игры попасть невозможно. Тогда у нас с мужем и тренером, наверное, будет серьезный разговор.

Потому что фехтовать внутри страны — ну, хорошо год-два. А что потом? Если не будет перспективы, видимо, нужно будет все-таки останавливаться и искать какие-то новые развлечения, — сказала Егорян «СЭ».

Егорян также является двукратной чемпионкой мира (2015, 2019). Россиянка шесть раз становилась чемпионкой Европы (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019).