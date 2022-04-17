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Сегодня, 21:39

Олимпийская чемпионка Лоханова победила Великую в финале чемпионата России

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Лоханова (Позднякова) победила двукратную олимпийскую чемпионку Софью Великую со счетом 15:7 в финале открытого чемпионата России по фехтованию.

Лоханова представляет Новосибирскую область, Великая — Москву. Бронзовыми призерами стали Евгения Подпаскова из Москвы и Алина Михайлова из Новосибирской области.

Чемпионат России по фехтованию завершится 24 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/14398379
София Лоханова (Позднякова)
Софья Великая
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