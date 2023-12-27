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Колобков: «Шпажист Бида должен ответить за то, что нарушил закон»

Давид Хачатрян
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Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался об объявлении в розыск сбежавшего в США шпажиста Сергея Биды.

«Я не очень понимаю, о чем думал Бида — взрослый человек, не ребенок, понимал, что будет законная реакция, они принимали присягу. Если ты хочешь куда-то уехать — у нас свободная страна. Но он закон нарушил и должен отвечать», — приводит слова Колобкова ТАСС.

26 декабря стало известно, что МВД РФ объявило о розыске шпажистов Сергея и Виолетту Бида. Спортсмены приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Бида является серебряным призером Олимпиады 2020 года в командном турнире и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: ТАСС
Павел Колобков
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