Виолетта Бида была уволена из ЦСКА в октябре

Начальник ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова прокомментировала статус фехтовальщицы Виолетты Биды в армейском клубе.

«Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре», — цитирует Ишмуратову ТАСС.

26 декабря МВД России объявило в розыск российскую спортсменку и ее супруга Сергея Биду. Они приняли участие в чемпионате США по фехтованию без согласия российской стороны.

29-летняя Бида — олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах. Она выступала на чемпионате мира-2019, завоевав серебряную медаль в командном турнире на шпагах.