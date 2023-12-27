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Виолетта Бида была уволена из ЦСКА в октябре

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Начальник ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова прокомментировала статус фехтовальщицы Виолетты Биды в армейском клубе.

«Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре», — цитирует Ишмуратову ТАСС.

26 декабря МВД России объявило в розыск российскую спортсменку и ее супруга Сергея Биду. Они приняли участие в чемпионате США по фехтованию без согласия российской стороны.

29-летняя Бида — олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах. Она выступала на чемпионате мира-2019, завоевав серебряную медаль в командном турнире на шпагах.

Источник: ТАСС
Фехтование
Светлана Ишмуратова
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