Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 15:20

Сбежавшим в США российским фехтовальщикам грозит до десяти лет тюрьмы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Бида (слева).
Фото Global Look Press

Сбежавшим в США российским фехтовальщикам Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал SHOT.

26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Сергей и Виолетта Бида в 2023 году переехали в США и живут в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.

30-летний спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр, а также входил в состав сборной России, завоевавшей командное серебро на шпагах в Токио-2020.

29-летняя спортсменка — олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах. Она выступала на чемпионате мира-2019, завоевав серебряную медаль в командном турнире на шпагах.

Сегодня, 27 декабря, экс-президент ФФР сообщил, что уголовное дело против шпажистов связали с побегом в США.

Трое российских фехтовальщиков выступят в национальных чемпионатах в США. Как такое возможно?

Источник: https://t.me/s/shot_shot
1
1
Читайте также
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
Уайлд недоволен, что ФМБА не допускает его к соревнованиям из-за состояния здоровья
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-президент ФФР сообщил, что уголовное дело против шпажистов связали с побегом в США

Колобков: «Шпажист Бида должен ответить за то, что нарушил закон»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости