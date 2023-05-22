«Спортсменку было не остановить». На горных трейлах в России — еще одна человеческая жертва

В Приморье из-за переохлаждения погибла женщина, отказавшаяся прервать экстремальный забег.

Забег «Фалаза трейл» на гору Литовка в Приморском крае завершился трагедией. В ходе соревнований погибла одна из участниц, которая была снята с контролируемого маршрута, однако решила вместе с собакой закончить его самостоятельно. 54-летнюю спортсменку нашли живой и попытались доставить на ближайшую базу. Но там медики ничем не смогли помочь и лишь констатировали смерть женщины.

Фото Соцсети

Вне зачета

По словам организаторов забега, женщина выбрала не самый сложный маршрут. Ей предстояло преодолеть 15 километров. Однако с задачей она не справилась — и превысила контрольное время. Спортсменке предложили вернуться на старт, однако она решила продолжить восхождение на гору уже вне соревновательного зачета. Вместе с участницей гонки была собака, которая сопровождала ее по пути.

«Участницей было превышено контрольное время, судья ее проинформировал об этом. На месте ей разъяснили, что необходимо вернуться на старт. Женщина утверждала, что уже имеет опыт восхождения, поэтому решила продолжить маршрут одна, со своей собакой вне зачета. Судья настаивал, чтобы она вместе с ним и псом вернулась к старту на машине, но спортсменку было не остановить», — приводит vl.aif.ru слова Алексея Чахлова, организатора забега.

Причины смерти

Помимо 54-летней участницы забега еще двое спортсменов превысили контрольное время. Однако они в итоге вернулись на линию старта. Женщина с собакой не появилась, поэтому было принято решение отправить за ней две поисковые группы.

На тот момент в регионе уже настала ночь, на улице лил дождь и дул сильный ветер. Пропавшую участницу забега обнаружили в курумнике — на острых камнях, которые встречаются ближе к вершине горы. Женщину немедленно доставили на базу, где ее уже дожидались медики.

У нее было сильное переохлаждение организма. Врачи всячески пытались согреть и реанимировать спортсменку, однако их попытки были тщетными. В три часа ночи медики констатировали смерть женщины.

Фото Соцсети

Проверка безопасности

По факту гибели во время спортивного забега на горе Литовка Большекаменская межрайонная прокуратура организовала проверку. По ее результатам будет проделан комплекс мер прокурорского реагирования.

«Ход и результаты доследственной проверки, а также установление всех обстоятельств произошедшего поставлены на контроль в межрайонной прокуратуре. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников», — говорится в сообщении ведомства.

Горы сами по себе являются достаточно опасным для здоровья и жизни людей местом, где на человеческий организм оказывают влияние солнечная радиация, ультрафиолетовые лучи и перепад температур. Помимо этих факторов при восхождении спортсмены могут столкнуться и с другой опасностью, например с курумами — остроугольными глыбами.

Погибшей спортсменке было 54 года — это достаточно солидный возраст для участия в подобных трейлах. Но теперь в организации забега предстоит разобраться местной прокуратуре.

В сентябре прошлого года двое участников экстремального забега Alpindustria Arkhyz Race в Карачаево-Черкессии погибли из-за резкого ухудшения погоды на трассе.