Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами

Беатрис Фламини добровольно пошла на эксперимент ради науки и довольна его результатами

Испанка Беатрис Фламини провела 500 дней в пещере, пропустила начало СВО на Украине, смерть британской королевы Елизаветы и еще много чего. Все это время женщина читала, писала, вела видеодневник и вязала. Через пару месяцев альпинистка перестала считать дни и не хотела покидать пещеру и возвращаться в социум. Все знают, что спортсмены — отчаянные люди (даже если мы говорим не о спорте высоких достижений), но зачем они ставят такого рода эксперименты?

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Техническая заминка

20 ноября 2021 года Фламини спустилась в пещеру, находящуюся примерно на уровне семидесяти метров под землей. Место расположено на юге Испании. В социальных сетях испанка написала пост, в котором пообещала увидеться со всеми в апреле или мае 2023-го. Год назад многие невесело шутили об отшельниках, которые живут вдали от цивилизации и не интересуются новостями, и представляли, каким было бы их удивление, узнай-таки они о последних событиях. Оказалось, что такие люди действительно есть.

После своего возвращения Фламини была обследована врачом и поговорила с психологом, а затем дала пресс-конференцию, где рассказала о своем опыте. Этот эксперимент был частью проекта Timecave, цель которого — выяснить, как будет чувствовать себя человек, проведший большое количество времени под землей, в том числе каким будет его циркадный ритм. Если говорить проще, то сохранятся ли его биологические часы такими же, какими были до погружения под землю.

Рекорд ли это? Испанские СМИ уверены, что это так, хотя все не так просто. Некоторое время назад группе шахтеров пришлось провести почти 70 дней на глубине 300 метров из-за обвала. Это было недобровольное заточение. Что же касается эксперимента Беатрис, то она пошла на него по собственному желанию. После примерно 300 дней эксперимента Фламини пришлось кратковременно выйти на поверхность из-за технической причины. Сломался роутер, который принимал фото и видео от женщины, благодаря которым команда узнавала, как чувствует себя альпинистка. Эти восемь или девять дней Беатрис находилась в палатке без контакта с людьми. Полноценного общения у испанки не было на протяжении 16 месяцев — даже еду и воду ей поставляли без взаимодействия с Фламини.

Фото AFP

Потеря ощущения времени

Ничего плохого за 500 дней с Беатрис не случилось, хотя врачи предупреждали о возможных физических и психологических последствиях. Единственное, что проявилось, — это слуховые галлюцинации, которые возникают, когда человек долгое время молчит. Через некоторое время мозг начинает додумывать, что слышит чей-то голос.

Все это время Фламини читала, писала, вязала и наслаждалась одиночеством — как говорит альпинистка, это именно тот опыт, который она хотела прожить. Она ориентировалась только на свои желания — ела, пила и спала, когда хотела, а когда не могла заснуть — читала. Всего Беатрис ознакомилась с более чем 60 книгами. Когда испанка начала эксперимент, ей было 48 лет. Когда закончила, уже 50. Но женщина не была в курсе, сколько дней прошло, — она перестала их считать через два месяца. И дни рождения тоже не отмечала — ощущение времени просто потерялось.

Самым сложным моментом стало нашествие мух. «Они начали откладывать личинки, я не контролировала это и оказалась облеплена мухами. Страх парализует, если дать ему себя увлечь, впадаешь в панику и делаешь ошибки», — пояснила спортсменка, заверив, что с самого начала дала всем понять, что ничто, даже смерть родственника, не должно нарушить изоляцию.

Фламини очевидно не могла даже нормально принять душ за эти 500 дней, но сразу же после возвращения на поверхность сказала, что готова на такое же время вернуться в пещеру. Беатрис старалась не произносить ничего вслух, но вела разговоры с собой в своей голове и «хорошо поладила с собой». После выхода из добровольного уединения женщина ждет встречи с друзьями и близкими, вкусного ужина и долгожданного душа. Она будет проходить дополнительное медицинское обследование, чтобы определить все последствия такого эксперимента. И планирует продолжать свои горные и спелеологические проекты.