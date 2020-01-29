Всемирные экстремальные игры перенесены из-за коронавируса

Соревнования Всемирных экстремальных игр (X-Games), которые должны были пройти в китайском Чунли 21-23 февраля, перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса.

— В связи с сохраняющимися проблемами с коронавирусом соревнования X-Games в Чунли отложены на более поздний срок, — говорится в сообщении на странице X-Games в Twitter. — Безопасность спортсменов, персонала и зрителей стоит в приоритете, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией.