Парашютист разбился о воду на финале Кубка России в Чечне

Российский парашютист Дмитрий Беляев трагически погиб на Кубке России по парашютному спорту, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.

Во время трагедии 45-летний Беляев пилотировал высокоскоростной парашют. По предварительным данным, он не рассчитал высоту и на повышенной скорости столкнулся с водой.

Сразу после падения Беляеву попытались оказать помощь медики, но его жизнь спасти не удалось. На его счету было более 3700 прыжков с парашютом.