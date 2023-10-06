Парашютист разбился о воду на финале Кубка России в Чечне
Российский парашютист Дмитрий Беляев трагически погиб на Кубке России по парашютному спорту, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.
Во время трагедии 45-летний Беляев пилотировал высокоскоростной парашют. По предварительным данным, он не рассчитал высоту и на повышенной скорости столкнулся с водой.
Сразу после падения Беляеву попытались оказать помощь медики, но его жизнь спасти не удалось. На его счету было более 3700 прыжков с парашютом.
Источник: https://t.me/goodskyrus/87
Новости