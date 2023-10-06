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Сегодня, 14:57

Парашютист разбился о воду на финале Кубка России в Чечне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский парашютист Дмитрий Беляев трагически погиб на Кубке России по парашютному спорту, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.

Во время трагедии 45-летний Беляев пилотировал высокоскоростной парашют. По предварительным данным, он не рассчитал высоту и на повышенной скорости столкнулся с водой.

Сразу после падения Беляеву попытались оказать помощь медики, но его жизнь спасти не удалось. На его счету было более 3700 прыжков с парашютом.

Источник: https://t.me/goodskyrus/87
Парашют
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