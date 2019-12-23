«Лига Ставок» и Конюхов подписали соглашение о сотрудничестве

В понедельник в Москве состоялась церемония подписания стратегического соглашения о сотрудничестве между БК «Лига Ставок» и знаменитым российским путешественником Федором Конюховым. Соглашение, в частности, предусматривает поддержку компанией нового проекта Конюхова — рекордного подъема на тепловом шаре, который запланирован на весну 2020 года.

— Это большая честь — даже находиться рядом с Федором Филипповичем, — сказал президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. — Я рос во времена СССР, и у нас были герои, герои войны — от Маресьева до Юрия Гагарина. В последние 25 лет времена немного изменились, у наших мальчишек и девчонок другие герои, больше материального плана. То, что делает Федор Филиппович — это новая-старая эпоха. Мы возрождаем тех героев, которые по настоящему отважны и служат примером для наших детей, которые должны иметь настоящие ценности. Вы уже вошли в историю, и не ради гордыни. Вы — пример, который будет рождать новые героизм и отвагу. Спасибо вам!

— Мне очень приятно здесь находиться, — заметил, в свою очередь, Конюхов. — У меня 25 спортивных рекордов и приятно, что нас объединяет именно спорт. А через спорт мы будем и для молодежи что-то делать. Приятно, что ваша компания поддерживает незаурядные спортивные начинания. Сейчас с божьей и вашей помощью подняться на тепловом шаре на 25 тысяч метров — это рекордная высота. Сейчас рекорд — 21 тысяча метров. Если все получится, то рекорд будет за нами, за Россией. Кстати, большой шар так и называется — «Россия».