Дмитрий Бычков переизбран президентом Федерации скалолазания России

В Олимпийском комитете России прошла отчетно-выборная конференция Федерации скалолазания России. В ней приняли участие делегаты от 28 региональных федераций, являющихся действительными членами ФСР.

Дмитрий Бычков переизбран на пост президента Федерации скалолазания России, сообщает пресс-служба организации.

Бычков возглавляет ФСР с 2006 года. Он становился бронзовым призером чемпионата Европы.