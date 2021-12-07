Дмитрий Бычков переизбран президентом Федерации скалолазания России
14:26
В Олимпийском комитете России прошла отчетно-выборная конференция Федерации скалолазания России. В ней приняли участие делегаты от 28 региональных федераций, являющихся действительными членами ФСР.
Дмитрий Бычков переизбран на пост президента Федерации скалолазания России, сообщает пресс-служба организации.
Бычков возглавляет ФСР с 2006 года. Он становился бронзовым призером чемпионата Европы.
Дополнительная информация:
https://rusclimbing.ru/news/dmitriy-bychkov-pereizbran-prezidentom-fsr-/
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