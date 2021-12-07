Экстремальные
Новости
Спортивные лайфхаки
Новости   //    Экстремальные

Дмитрий Бычков переизбран президентом Федерации скалолазания России

14:26
Теги:

В Олимпийском комитете России прошла отчетно-выборная конференция Федерации скалолазания России. В ней приняли участие делегаты от 28 региональных федераций, являющихся действительными членами ФСР.

Дмитрий Бычков переизбран на пост президента Федерации скалолазания России, сообщает пресс-служба организации.

Бычков возглавляет ФСР с 2006 года. Он становился бронзовым призером чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://rusclimbing.ru/news/dmitriy-bychkov-pereizbran-prezidentom-fsr-/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Главу крымского отделения «Аэрофлота» нашли мертвым в его кабинете
0