Россия приветствует включение скейтбординга в олимпийскую программу

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить скейтбординг, скалолазание и серфинг в список основных видов спорта летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

«Основываясь на успехе Олимпиады в Токио и с одобрения оргкомитета Игр-2028, исполком МОК решил включить скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг в список 28 видов спорта, который будет представлен на утверждение на сессии МОК в Пекине», — заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Президент федерации скейтбординга России Илья Вдовин приветствовал очередной шаг МОК в сторону молодежных видов спорта.

«Многие говорили, что скейтбординг и Олимпиада сложно совместимы и вряд ли, наш вид спорта задержится в программе Игр после Токио или Парижа. Сегодня МОК в очередной раз показал всем скептикам, что делает особую ставку на действительно народные молодежные дисциплины, — отметил Вдовин. — К тому же результаты токийской Олимпиады в части охватов спортсменов в социальных сетях и в диджитал великолепны — 3 из 10 самых популярных атлета Олимпиады — скейтбордисты с совокупной аудиторией более 210 миллионов человек».

«В России есть те, кто видит весь потенциал скейтбординга, — подчеркнул Вдовин. — Именно в эти дни в Нижнем Новгороде проходит этап международного фестиваля Grand Skate Tour, в рамках которого пройдут соревнования по скейтбордингу, роллер-спорту, самокатному спорту и лонгбордингу. Одновременно в КУПНО (Корпоративный университет правительства Нижегородской области) пройдет образовательная программа Форума новых олимпийских видов спорта стран СНГ, которая, несомненно, станет бустером их развития на постсоветском пространстве. Нижний Новгород в очередной раз доказывает всему миру, что Россия не отстает от актуальных олимпийских трендов! Так, в 2019 году здесь был проведен первый континентальный чемпионат по скейтбордингу — чемпионат Европы, на который приехали участники из 24 стран. У нас была фантастическая картинка по охватам в интернете — это отличный пример продвижения нашей страны в мире — в социальных сетях многомиллионная аудитория участников на протяжении недели видела сплошные восторги из Нижнего Новгорода от своих кумиров».

«Чемпионат Европы в Нижнем Новгороде показал, что топовые турниры — по качеству организации, по программе — могут проводить не только в Америке и на Западе», — так прокомментировал успех чемпионата Европы в Нижнем Новгороде президент международной федерации World Skate Сабатино Араку.

Первый этап серии Grand Skate Tour пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 20 декабря.