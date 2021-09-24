Пять альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус
08:09
Специалисты завершили поисково-спасательные работы по оказанию помощи группе альпинистов на горе Эльбрус.
«В 02:45 24 сентября поисково-спасательные работы по спасению группы туристов из 19 человек на горе Эльбрус завершены», — приводит ТАСС слова начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина.
Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте более 5 тысяч метров на Эльбрусе, запросила помощь у спасателей. Пять альпинистов из группы погибли, 14 человек удалось спасти.
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