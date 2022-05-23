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Австралийская спортсменка стала первой женщиной-трансгендером, которая выиграла соревнования по серфингу на профессиональном уровне

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Саша Джейн Лоуэрсон.

Австралийская спортсменка Саша Джейн Лоуэрсон стала первой женщиной-трансгендером, которая приняла участие и выиграла соревнования по серфингу среди женщин на профессиональном уровне, сообщает Surfing Western Australia.

Историческая победа 44-летней Лоуэрсон произошла на чемпионате штата Западного побережья, Саша выиграла в обеих категориях — Open Women и Open Logger.

Лоуэрсон начала процедуру по смене пола в начале 2021 года, после очередной попытки самоубийства. До этого момента она являлась мужчиной Райаном Иганом.

В 2019 году Иган также становился чемпионом штата Западного побережья и участвовал в соревнованиях Всемирной лиги серфинга.

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