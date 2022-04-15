Громов заявил, что международный совет военного спорта не будет вводить санкции в отношении российских спортсменов

Начальник ЦСКА и глава комитета CISM по скалолазанию Артем Громов заявил, что международный совет военного спорта (CISM) не будет вводить санкции в отношении российских спортсменов

«Отрадно отметить, что Международный совет военного спорта неукоснительно следует своему девизу «Дружба через спорт». Организация всегда была вне политики, и именно CISM сейчас единственная в мире международная спортивная организация, которая отказалась от каких-либо санкции в отношении России. С одной стороны, CISM — первые, кто должны были ввести какие-то ограничительные меры или санкции, в том числе по спортсменам, понимая, что все они «в погонах» и представляют вооруженные силы своей страны. Но в данном случае все получилось наоборот», — цитирует Громова ТАСС.

Большую часть российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.