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Пьянство и разврат. Фото самого престижного фестиваля конного спорта в Австралии

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Любители конного спорта на ипподроме во время Кубка Мельбурна.
Фото Getty Images
Шикарные наряды, вечерние платья — непременное условие посещения скачек в Мельбурне.
Фото Global Look Press
Посетители ипподрома после открытия спешат занять лучшие места.
Фото Getty Images
Скачки на ипподроме в Мельбурне.
Фото Getty Images
В Мельбурне вино предпочитают пиву.
Фото Getty Images
Правила этикета и хороших манер постепенно забываются.
Фото Getty Images
Девушкам трудно держаться вертикально на высоких каблуках.
Фото Getty Images
«Подвижные игры» на ипподроме во время Кубка.
Фото Getty Images
«Веселые эстафеты».
Фото Getty Images
После возлияний многие посетители Flemington Park не могут стоять на ногах.
Фото Getty Images
Перебравший с алкоголем любитель скачек.
Фото Getty Images
Газон превращается в поле для пикника.
Фото Getty Images
Сотрудники безопасности успокаивают слишком бурных любителей конного спорта.
Фото Getty Images
Так выглядит ипподром после ежегодного финала Кубка Мельбурна.
Фото Getty Images
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Бурные гуляния в рамках знаменитого Кубка Мельбурна в Австралии — одного из самых престижных турниров конного спорта.

В эти дни в Австралии проходит Кубок Мельбурна (или Melbourne Cup Carnival) — самое яркое событие в мире конного спорта. Турнир проводится с 1861 года, и победа в нем считается одной из самых престижных для жокеев. Призовой фонд составляет 5 миллионов австралийских долларов плюс денежные трофеи. Знаменитые на весь мир скачки проходят на ипподроме Flemington Park в штате Виктория.

Весенний карнавал — один из самых ожидаемых спортивных событий года в Австралии.

Шикарные наряды, вечерние платья — непременное условие посещения скачек в Мельбурне. Фото Global Look Press
Шикарные наряды, вечерние платья — непременное условие посещения скачек в Мельбурне.
Фото Global Look Press

Первый день фестиваля считается государственным праздником в стране и является общенациональным.

Посетители ипподрома после открытия спешат занять лучшие места. Фото Getty Images
Посетители ипподрома после открытия спешат занять лучшие места.
Фото Getty Images

Помимо самих скачек, в рамках Кубка проходят модные дефиле, дегустации и бурные гуляния.

Скачки на ипподроме в Мельбурне. Фото Getty Images
Скачки на ипподроме в Мельбурне.
Фото Getty Images

Причем народные празднования порой напоминают еще один крупный и всемирно известный фестиваль — немецкий Октоберфест.

В Мельбурне вино предпочитают пиву. Фото Getty Images
В Мельбурне вино предпочитают пиву.
Фото Getty Images

Публика между скачками начинает вести себя слишком вызывающе, временами даже неприлично.

Правила этикета и хороших манер постепенно забываются. Фото Getty Images
Правила этикета и хороших манер постепенно забываются.
Фото Getty Images
Девушкам трудно держаться вертикально на высоких каблуках. Фото Getty Images
Девушкам трудно держаться вертикально на высоких каблуках.
Фото Getty Images

Особенно дико это выглядит потому, что люди приходят на карнавал в солидных вечерних нарядах, участвуют в дефиле.

«Подвижные игры» на ипподроме во время Кубка. Фото Getty Images
«Подвижные игры» на ипподроме во время Кубка.
Фото Getty Images
«Веселые эстафеты». Фото Getty Images
«Веселые эстафеты».
Фото Getty Images
После возлияний многие посетители Flemington Park не могут стоять на ногах. Фото Getty Images
После возлияний многие посетители Flemington Park не могут стоять на ногах.
Фото Getty Images

А потом напиваются настолько, что не могут устоять на ногах и просто валяются в этих самых костюмах.

Перебравший с алкоголем любитель скачек. Фото Getty Images
Перебравший с алкоголем любитель скачек.
Фото Getty Images
Газон превращается в поле для пикника. Фото Getty Images
Газон превращается в поле для пикника.
Фото Getty Images

Недавно в преддверии Кубка Мельбурна в Брисбене после скачек дамы в вечерних платьях устроили драку, которую можно сопоставить с фанатскими разборками между двумя враждующими футбольными клубами. Причины происшествия не уточнялись, но похоже, что девушки просто перебрали с алкоголем.

Сотрудники безопасности успокаивают слишком бурных любителей конного спорта. Фото Getty Images
Сотрудники безопасности успокаивают слишком бурных любителей конного спорта.
Фото Getty Images

Всегда считалось, что скачки — это спорт для элиты. Но это только кажется — судя по поведению некоторых участников австралийского Весеннего фестиваля.

Так выглядит ипподром после ежегодного финала Кубка Мельбурна. Фото Getty Images
Так выглядит ипподром после ежегодного финала Кубка Мельбурна.
Фото Getty Images
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