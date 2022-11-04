Пьянство и разврат. Фото самого престижного фестиваля конного спорта в Австралии
В эти дни в Австралии проходит Кубок Мельбурна (или Melbourne Cup Carnival) — самое яркое событие в мире конного спорта. Турнир проводится с 1861 года, и победа в нем считается одной из самых престижных для жокеев. Призовой фонд составляет 5 миллионов австралийских долларов плюс денежные трофеи. Знаменитые на весь мир скачки проходят на ипподроме Flemington Park в штате Виктория.
Весенний карнавал — один из самых ожидаемых спортивных событий года в Австралии.
Первый день фестиваля считается государственным праздником в стране и является общенациональным.
Помимо самих скачек, в рамках Кубка проходят модные дефиле, дегустации и бурные гуляния.
Причем народные празднования порой напоминают еще один крупный и всемирно известный фестиваль — немецкий Октоберфест.
Публика между скачками начинает вести себя слишком вызывающе, временами даже неприлично.
Особенно дико это выглядит потому, что люди приходят на карнавал в солидных вечерних нарядах, участвуют в дефиле.
А потом напиваются настолько, что не могут устоять на ногах и просто валяются в этих самых костюмах.
Недавно в преддверии Кубка Мельбурна в Брисбене после скачек дамы в вечерних платьях устроили драку, которую можно сопоставить с фанатскими разборками между двумя враждующими футбольными клубами. Причины происшествия не уточнялись, но похоже, что девушки просто перебрали с алкоголем.
Всегда считалось, что скачки — это спорт для элиты. Но это только кажется — судя по поведению некоторых участников австралийского Весеннего фестиваля.