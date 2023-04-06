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Сегодня, 10:17

Всадницы Пономарева и Старр покинули Федерацию конного спорта России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Всадницы Дарья Пономарева и Елена Старр с конца марта не имеют отношения к Федерации конного спорта России (ФКСР), сообщает ТАСС.

Согласно материалам Международной федерации конного спорта (FEI) Пономарева в настоящее время представляет на международных турнирах Молдавию, Старр — Армению.

Пономарева последний раз принимала участие в соревнованиях в марте 2020 года в Подмосковье. Старр, не заявлявшаяся на турниры с июля 2019 года, на протяжении нескольких лет выступала только на зарубежных стартах (в Германии, Нидерландах, Франции и Дании).

23 марта бюро ФКСР удовлетворило заявления спортсменок и единогласно проголосовало за исключение Старр из членов Федерации конного спорта России, а Пономаревой — из зарегистрированных спортсменов ФКСР.

С конца февраля 2022 года российские спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой FEI из-за санкций, наложенных на российских и белорусских спортсменов международной федерацией.

Источник: https://tass.ru/sport/17462569
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