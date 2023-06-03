Бились на глазах расфуфыренных женщин. Массовая драка на самых гламурных соревнованиях

Ladies Day на конных скачках в британском Эпсоме омрачен кровавыми сценами насилия.

Знаменитые конные скачки Epsom Derby — соревнования с 243-летней историей — в этом году поводятся в Великобритании с беспрецедентными мерами безопасности. Причина в действиях защитников животных, которые грозятся привести на ипподром более тысячи своих сторонников и сорвать «позорные соревнования». Организаторы наняли дополнительных секьюрити, а полиция графства Суррей уже неделю работает в авральном режиме. Однако неприятности нагрянули откуда не ждали. В первый же день стартов, который традиционно считается «женским» и посвящен модницам в гламурных нарядах и в необычных шляпках, случалась массовая драка пьяных болельщиков.

Фото Reuters

Антиобщественные проявления

В Сети гуляют фото массовой драки с участием элегантно одетых мужчин — явно представителей богатых семейств. Причины конфликта пока не известны, о задержанных полиция не докладывает. Однако удар по имиджу мероприятия нанесен очень серьезный. Ведь беспорядки случились в самый мирный из соревновательных дней. Согласно многолетней традиции, по пятницам на Epsom Derby поводится конкурс на самый интересный женский костюм. Дамы приходят на трибуны в оригинальных нарядах, а потому устраиваются выборы лучшей из лучших.

Однако сейчас гламурный смотр затмили сцены насилия. «Наша служба безопасности мероприятия быстро и решительно отреагировала на инцидент, — заявил представитель организаторов дерби. — В результате два болельщика были удалены с ипподрома. Ответственное поведение зрителей является главным условием посещения наших соревнований. У нас есть четкий кодекс поведения, и мы придерживаемся абсолютной нетерпимости к любым формам антиобщественных проявлений».

Epsom Derby действительно, возможно, самое аристократическое мероприятие в мире спорта. Для допуска на трибуны здесь действует строгий дресс-код. Мужчины должны приходить в пиджаках, рубашках и галстуках. Женщины — в платьях и шляпках. Джинсы, шорты и кроссовки запрещены. Кроме того, высокие цены на билеты делают невозможным присутствие на дерби маргиналов. Тем удивительнее, что на таком мероприятии, которое уже потратило 150 тысяч фунтов на безопасность, случилось массовое побоище.

Фото Getty Images

Нашествие хулиганов

В ноябре прошлого года похожий инцидент имел место на других гламурных соревнованиях по конному спорту — Кубке Мельбурна в Австралии. Там по окончании Весеннего карнавала в местном ботаническом саду неподалеку от ипподрома шесть женщин-болельщиц устроили кровавую потасовку. Бойцовский поединок дам в вечерних платьях облетел соцсети и шокировал болельщиков. Теперь получается, что сцены насилия становятся для скачек привычными. Хулиганов немного урезонили на футбольных трибунах, и они теперь пытаются захватить самый аристократический вид спорта.

Любопытно, что экоактивисты угрожали и Кубку Мельбурна. Теперь борцы за сохранение природы вообще неотъемлемая часть многих крупных стартов — громкие акции устраиваются и на теннисе, и на футболе, и на «Формуле-1», и на снукере, и даже на лыжных гонках. Но на конных скачках, помимо общих лозунгов против глобального потепления, можно поднять еще тему жестокого обращения с животными. Скачки — один из древнейших видов спорта, однако методы проведения соревнований оставляют большой простор для критики.

Накануне Epsom Derby жоккей-клуб, которому принадлежит знаменитый ипподром Эпсом-Даунс в Суррее, столкнулся с угрозами со стороны организации Animal Rising, которая пыталась сорвать скачки еще год назад. Организаторы добились судебного запрета на посещение окрестностей ипподрома для самых буйных активистов. Полиция обещала «оперативный и жесткий ответ на любые провокации», но вероятность акции протеста еще сохраняется. «Любой риск для общественной безопасности недопустим, и мы примем решительные меры», — отметил представитель стражей порядка.