Тренер лошадей отстранен на 34 года за допинг

Тренер лошадей Бобби Мартинес оштрафован и отстранен на 34 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает AP. Во время внесоревновательного тестирования в июле 2019 года его лошади в Руисодо Даунс (Нью-Мексико, США) показали положительный результат на допинг.

В их организме обнаружен препарат остарин.

По решению комиссии Мартинесу грозит штраф в размере 480 тысяч долларов, он не сможет претендовать на лицензию до 2054 года. Любые лошади, принадлежащие или обученные Мартинесом, не имеют права участвовать в скачках в Нью-Мексико.

Мартинес может обжаловать решение. По его словам, он был тренером попавшихся на допинге лошадей только номинально, назвал наказание слишком суровым и отметил, что никогда не нарушал правил за 30-летнюю карьеру.