Федерация конного спорта России намерена провести выборы руководства в декабре

Федерация конного спорта России планирует провести отчетно-выборную конференцию в декабре. Марина Сечина возглавляет ФКСР с 10 декабря 2016 года, сообщает ТАСС.

— Мы изначально не собирались из-за пандемии менять дату выборов, — сказала Сечина. — Раз в четыре года должна проходить выборная конференция, и мы ее проведем. Она планируется на декабрь, и пока никаких других дат у нас нет.

Мы осознаем, что из-за пандемии можем быть ограничены определенными рамками. Ведь на конференции должны собраться по два-три человека от 85 регионов нашей страны. А ведь на конференции должны присутствовать не только делегаты. Если число будет соответствовать требованиям Роспотребнадзора, то проведем конференцию в обычном режиме, если нет, то будем искать другие варианты.