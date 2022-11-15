Замужем за плейбоем. Почему несчастлива пловчиха и княгиня Монако Шарлин?

История брака чемпионки мира по плаванию Шарлин Уиттсток и князя Монако Альбера II, который считают фиктивным.

В 2011 году южноафриканская пловчиха Шарлин Уиттсток после пяти лет отношений вышла замуж за князя Монако Альбера II. Многократная чемпионка мира, участница Олимпийских игр, фотомодель, которую различные печатные издания несколько раз включали в списки самых красивых женщин планеты, официально стала княгиней. Казалось, что это настоящая сказка и воплощение мечты любой девушки.

Однако совсем скоро стало понятно, что история эта — не про счастье. Еще во время свадебной церемонии экс-спортсменка принялась горько плакать, не в силах сдерживать свои, по всей видимости, негативные эмоции. Позабыв о сотнях высокопоставленных гостей и дюжине фотографов и операторов, Шарлин рыдала, буквально заливаясь слезами. Позднее княгиня Монако скажет, что это были слезы счастья. Якобы ее растрогали выступления приглашенных артистов во время церемонии венчания.

Но словам Уиттсток мало кто поверил. Всей этой истории предшествовала скандальная новость, появившаяся за несколько дней до королевской свадьбы. Стало известно, что невеста хотела сбежать из Монако. Ее задержали в аэропорту Ниццы, когда она пыталась вылететь в ЮАР. По словам очевидцев, она была без багажа, с собой у нее были только паспорт и билет в один конец до родной страны. До самолета Шарлен так и не добралась — полиция аэропорта забила тревогу, изъяла у беглянки паспорт, передав его князу Альберу, который, разумеется, не был в восторге от подобных действий.

Как позднее писали журналисты, Альберу пришлось уговаривать девушку выйти за него замуж, объясняя, что отменить свадьбу в последний момент невозможно, учитывая, что многие гости к тому времени уже прибыли в Монако. Как выяснилось позднее, это была не первая попытка будущей княгини покинуть страну. В течение месяца (до свадебного торжества) Уиттсток предпринимала еще две неудачные попытки сбежать от князя. Что же такого случилось за то время, что Шарлен была помолвлена с Альбером, что вынудило ее пытаться исчезнуть за считаные дни до роскошной свадьбы, которая готовилась несколько месяцев?

Шарлин Уиттсток. Фото Global Look Press

Князь, миллиардер, плейбой

Причин для такого поведения у экс-чемпионки мира было предостаточно. Первая, но не главная — это натянутые отношения с принцессой Каролиной, которая с первого дня невзлюбила пассию Альбера. Вторая, и самая главная, — это постоянные измены жениха, которые увенчала новость о том, что очередная женщина беременна от правителя Монако. Почему очередная? Все дело в любвеобильности князя.

В молодости правитель Монако не особо заботился о своей репутации и старался прожить, как сейчас любят говорить, свою лучшую жизнь. В разное время на титул княгини претендовали такие известные красотки, как Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кайли Миноуг, Брук Шилдс и даже российская фигуристка Марина Анисина. Помимо отношений с медийными персонами, князь много раз был замечен в компании обычных женщин. Еще в 1992 году американка Тамара Ротолло заявила, что отцом ее дочери является правитель Монако. Вся эта история продлилась до 2006 года, когда князь все же согласился пройти тест ДНК, установивший его отцовство. Это был уже второй случай признания им внебрачного ребенка — в 2003 году стюардесса Николь Косте родила от него сына, что вылилось в очередной громкий скандал. Косте долгое время жила в Париже в личных апартаментах князя, выдавая себя за девушку одного из его друзей. После полутора лет такой тайной жизни стюардесса решила раскрыть всю правду журналистам.

С одной стороны, все это — проблемы молодости. И с женитьбой Альбер должен был остепениться, но в 2021 году правитель Монако получил очередной иск, за которым стояла уроженка Бразилии, утверждающая, что он является отцом ее дочери. Даже после свадьбы с Шарлин, когда молодожены отправились в свадебное путешествие (по слухам, они жили в разных номерах), медовый отпуск пришлось прервать по причине того, что Альбера вызвали в Монако проходить очередной ДНК-тест. Правда, на этот раз было установлено, что князь-плейбой не является отцом ребенка.

Шарлин Уиттсток и князь Монако Альбер II. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Переломный момент в несчастной жизни княгини

Почти сразу же после женитьбы Шарлин впала в глубокую депрессию из-за того, что долгое время она не могла забеременеть. Анонимный источник из окружения правящей семьи Монако однажды поведал журналистам, что тема беременности во дворце полностью табуирована. Однако, как выяснили представители французских СМИ, дело вовсе не в желании княгини стать мамой. По слухам, прямо перед свадьбой супруги заключили тайное соглашение, согласно которому они смогут развестись только после рождения их общего ребенка.

В 2014 году, спустя три года после свадьбы, у пары появились на свет близнецы Габриэлла и Жак. Последний станет будущим правителем Монако. Именно появление детей называют переломным моментом в жизни Шарлин, сделавший ее гораздо счастливее. Рождение двойняшек стало большим праздником для всей страны и ее жителей, которые раньше не принимали бывшую спортсменку, а теперь стали к ней благосклоннее.

Несмотря на то что с появлением детей жизнь Уиттсток наполнилась новым смыслом, близкие к королевской семье люди время от времени сообщают журналистам, что княгиня по-прежнему несчастлива и очень одинока. Кажется, что за все эти годы она свыклась со своим положением, стараясь концентрироваться на воспитании детей. Во Франции до сих пор уверены — когда Жак и Габриэлла вырастут, Шарлин воспользуется старой договоренностью с мужем и подаст документы на развод.