Визажист Кардашьян и кристаллы Swarovski за 10 миллионов рублей: подробности свадьбы дочери великого Гретцки

Уэйн Гретцки выдал свою старшую дочь за гольфиста.

Помимо того что Уэйн Гретцки является самым известным хоккеистом прошлого столетия, он — примерный семьянин, вместе с женой воспитывает пятерых детей. На днях стало известно, что его старшая дочь вышла замуж. Расскажем, как прошла свадьба.

Гретцки — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз». В НХЛ он смог установить 61 рекорд. За свою выдающуюся спортивную карьеру его прозвали Великим.

Паулина и ее отец Уэйн Гретцки. личный архив Паулины Гретцки

Сейчас Гретцки большую часть времени посвящает любимой семье. Со своей женой американской актрисой Джанет Джонс хоккеист познакомился в 1984 году. Молодые люди сразу же влюбились друг в друга, а спустя четыре года официально зарегистрировали свои отношения. В семье родилось пятеро детей. Старшую дочь зовут Паулина. Она появилась на свет в декабре 1988 года в Лос-Анджелесе.

Паулина Гретцки с семьей. личный архив Паулины Гретцки

Девушка окончила школу Найтингейл-Бэмфорд в Нью-Йорке, где ее отец играл за «Рейнджерс». Все детство она провела за занятиями балетом. В 2005 году Паулина приняла решение не поступать в колледж, а стать моделью. Она красовалась на обложках таких известных изданий, как Maxim и Sports Illustrated. Пробовала себя и в роли певицы. Она записала трек Collecting Dust в жанре поп-музыки. Как и ее мама, девушка успела сняться в кино. Ей удалось заполучить одну из ролей в комедийной ленте «Одноклассники-2», где снималась с Адамом Сэндлером и Сальмой Хайек.

Паулина и ее отец Уэйн Гретцки. личный архив Паулины Гретцки

А недавно семья отметила важное событие — свадьбу старшей дочери. Избранником наследницы Гретцки является звезда гольфа Дастин Джонсон. Мужчина — чемпион 2020 года, за несколько недель до свадьбы принимал участие в Masters Championship 2022 года, где смог занять только 12-е место.

Пара встречается уже девять лет и воспитывает двоих общих детей, мальчиков Тейтум и Ривер. Молодые люди обручились еще в 2013 года, однако сыграть красивую свадьбу решили только сейчас.

Празднование планировалось уже давно, но сроки все время сдвигались из-за непредвиденных обстоятельств. Одно из таких — пандемия.

«Поскорее бы окончилась эпидемия COVID-19. Надеюсь, тогда мы наконец поженимся. Уверена, Джастин поймет, что нельзя откладывать важные шаги в жизни», — жаловалась Паулина.

Паулина Гретцки с мужем Дастином Джонсоном. личный архив Паулины Гретцки

Церемония бракосочетания состоялась 23 апреля 2022 года на ферме Blackberry в Теннесси. Разделить радость 33-летней Гретцки и 37-летнего Джонсона были приглашены близкие друзья и родные.

Для важного дня Паулина выбрала платье от Vera Wang, которые было сшито по эксклюзивному заказу специально для невесты. Как сообщает Daily Star, полупрозрачное платье вышито 100 000 кристаллами Swarovski с использованием мини-стеклянного жемчуга. Средняя цена одного кристалла — 100 рублей. На одни только украшения для наряда ушло около 10 миллионов рублей. Невеста отказалась от сложной прически, отдав предпочтение укладке с легкими локонами. А макияж делал сам Марио Дедиванович — личный визажист Ким Кардашьян. К слову, именно он придумал популярный среди современных девушек контуринг лица.

Место церемонии было оформлено в белых тонах, атмосферу свадьбы создавали пышные клумбы из белоснежных цветов, множество свечей. На свадьбе выступил популярный в девяностые исполнитель Кид Рок.

Паулина Гретцки с мужем Дастином Джонсоном. личный архив Паулины Гретцки

За несколько дней до важной даты пара вместе с близкими отмечала предстоящее событие за ужином. Они делали снимки на память в специальной фотобудке, на фотографиях были отмечены имена молодоженов и дата церемонии.

А в канун свадьбы именитая наследница закатила шумную вечеринку в Bagatelle. Тусовка носила название «Последнее D Пи» и имела слоган «Нет Регретцки». Потом всей компанией на частном самолете отправились в Теннесси, где проходила свадьба. Всеми важными моментами Паулина делилась со своей миллионной аудиторией в социальных сетях.