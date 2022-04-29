Визажист Кардашьян и кристаллы Swarovski за 10 миллионов рублей: подробности свадьбы дочери великого Гретцки
Помимо того что Уэйн Гретцки является самым известным хоккеистом прошлого столетия, он — примерный семьянин, вместе с женой воспитывает пятерых детей. На днях стало известно, что его старшая дочь вышла замуж. Расскажем, как прошла свадьба.
Гретцки — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз». В НХЛ он смог установить 61 рекорд. За свою выдающуюся спортивную карьеру его прозвали Великим.
Сейчас Гретцки большую часть времени посвящает любимой семье. Со своей женой американской актрисой Джанет Джонс хоккеист познакомился в 1984 году. Молодые люди сразу же влюбились друг в друга, а спустя четыре года официально зарегистрировали свои отношения. В семье родилось пятеро детей. Старшую дочь зовут Паулина. Она появилась на свет в декабре 1988 года в Лос-Анджелесе.
Девушка окончила школу Найтингейл-Бэмфорд в Нью-Йорке, где ее отец играл за «Рейнджерс». Все детство она провела за занятиями балетом. В 2005 году Паулина приняла решение не поступать в колледж, а стать моделью. Она красовалась на обложках таких известных изданий, как Maxim и Sports Illustrated. Пробовала себя и в роли певицы. Она записала трек Collecting Dust в жанре поп-музыки. Как и ее мама, девушка успела сняться в кино. Ей удалось заполучить одну из ролей в комедийной ленте «Одноклассники-2», где снималась с Адамом Сэндлером и Сальмой Хайек.
А недавно семья отметила важное событие — свадьбу старшей дочери. Избранником наследницы Гретцки является звезда гольфа Дастин Джонсон. Мужчина — чемпион 2020 года, за несколько недель до свадьбы принимал участие в Masters Championship 2022 года, где смог занять только 12-е место.
Пара встречается уже девять лет и воспитывает двоих общих детей, мальчиков Тейтум и Ривер. Молодые люди обручились еще в 2013 года, однако сыграть красивую свадьбу решили только сейчас.
Празднование планировалось уже давно, но сроки все время сдвигались из-за непредвиденных обстоятельств. Одно из таких — пандемия.
«Поскорее бы окончилась эпидемия COVID-19. Надеюсь, тогда мы наконец поженимся. Уверена, Джастин поймет, что нельзя откладывать важные шаги в жизни», — жаловалась Паулина.
Церемония бракосочетания состоялась 23 апреля 2022 года на ферме Blackberry в Теннесси. Разделить радость 33-летней Гретцки и 37-летнего Джонсона были приглашены близкие друзья и родные.
Для важного дня Паулина выбрала платье от Vera Wang, которые было сшито по эксклюзивному заказу специально для невесты. Как сообщает Daily Star, полупрозрачное платье вышито 100 000 кристаллами Swarovski с использованием мини-стеклянного жемчуга. Средняя цена одного кристалла — 100 рублей. На одни только украшения для наряда ушло около 10 миллионов рублей. Невеста отказалась от сложной прически, отдав предпочтение укладке с легкими локонами. А макияж делал сам Марио Дедиванович — личный визажист Ким Кардашьян. К слову, именно он придумал популярный среди современных девушек контуринг лица.
Место церемонии было оформлено в белых тонах, атмосферу свадьбы создавали пышные клумбы из белоснежных цветов, множество свечей. На свадьбе выступил популярный в девяностые исполнитель Кид Рок.
За несколько дней до важной даты пара вместе с близкими отмечала предстоящее событие за ужином. Они делали снимки на память в специальной фотобудке, на фотографиях были отмечены имена молодоженов и дата церемонии.
А в канун свадьбы именитая наследница закатила шумную вечеринку в Bagatelle. Тусовка носила название «Последнее D Пи» и имела слоган «Нет Регретцки». Потом всей компанией на частном самолете отправились в Теннесси, где проходила свадьба. Всеми важными моментами Паулина делилась со своей миллионной аудиторией в социальных сетях.