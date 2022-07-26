Шикарные особняки легендарного Уэйна Гретцки. Один из них он продал за 17 миллионов долларов

Построил 20 лет назад, продал, вернул себе и снова продал.

Уэйн Гретцки отыграл в НХЛ 20 лет. И за эти годы заработал в общей сложности скромные по современным меркам для спортсменов 46 миллионов долларов.

Но не стоит думать, что выдающийся канадский хоккеист стеснен в средствах. Портал CelebrityNetWorth.com оценивает нынешнее состояние Гретцки в 250 миллионов.

Большую часть этих денег он получил по спонсорским и рекламным контрактам. Также Уэйн удачно вложился в несколько спортивных проектов и является совладельцем компании по производству спортивных товаров First Team Sports.

Наконец, Гретцки нашел себя в ресторанном бизнесе и даже попробовал заняться виноделием.

Конечно, не обошел он вниманием и вложения в недвижимость.

Особняк Уэйна Гретцки. Zillow

Успешный делец

В 2020 году Гретцки выставил на продажу шикарный дом в Таузенд-Оукс, штат Калифорния на участке более 283 соток. Цена — 22,9 миллиона долларов.

Этот особняк был построен для четы Гретцки в 2002 году известным архитектором Ричардом Лэндри, который специализировался на проектировании домов для знаменитостей.

Поместье находится в закрытом загородном сообществе «Шервуд». Оно состоит из элегантного дома в колониальном стиле, двух гостевых домов, бассейна, теннисного корта и развлекательной зоны, окруженной лужайками и ухоженными садами. В общей сложности в нем шесть спален и пять ванных комнат при суммарной жилой площади более 1230 квадратных метров.

Особняк Уэйна Гретцки. Zillow

К главному дому ведет извилистая частная дорога. Внутри формальные пространства выполнены в черно-белой палитре, включая гостиную с шикарной люстрой, мраморную кухню, кинотеатр, бильярдную и тренажерный зал. На втором этаже с террас главного и гостевого домов открывается потрясающий вид на озеро Шервуд и горы Санта-Моники.

«Когда Уэйн играл в «Кингс», мы наслаждались стилем жизни в Южной Калифорнии. Когда он закончил карьеру, мы решили, что это будет лучшим местом для того, чтобы растить наших детей», — вспоминала жена хоккеиста Джанет.

Особняк Уэйна Гретцки. Zillow

Однако в 2007 году Гретцки продал особняк, так как в то время он был тренером «Финикса» и работал в Аризоне. За 18 миллионов долларов дом перешел во владение известного бейсболиста Ленни Дайкстры. Однако последний быстро погорел на финансовых махинациях и в 2009 году подал заявление о банкротстве. На тот момент его долги превышали 37 миллионов долларов.

После банкротства Ленни дом был продан на публичном аукционе за 760 тысяч с задолженностью в 12 миллионов. Спустя два года Гретцки вернул свою недвижимость, заплатив 13,5 миллиона.

Особняк Уэйна Гретцки. Zillow

«Наша дочь серьезно увлеклась теннисом, и мы посчитали, что здорово было бы вернуться. Калифорния — отличное место для занятия теннисом. Возвращение было прекрасным — как будто мы никуда и не уезжали», — говорила Джанет.

Однако дети Гретцки выросли, и Уэйн с женой решили перебраться во Флориду, поближе к внукам.

В итоге все это великолепие в Калифорнии нашло новых хозяев в 2021 году. Чета Гретцки согласилась пойти на уступки, и финальная сумма сделки оценивается в 17,6 миллиона долларов.

Новыми владельцами особняка стали Эрик и Джоанна Миллеры. Джоанна, в девичестве Стерлинг, — дочь американского миллиардера и скандально известного владельца баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Дональда Стерлинга.

Особняк Уэйна Гретцки. Zillow

Опыт прошлых лет

Это уже не первый случай, когда Уэйн Гретцки провернул удачную сделку с недвижимостью в XXI веке.

В 2017 году бывший хоккеист продал другой принадлежавший ему дом в городе Таузенд-Оукс, штат Калифорния. Сумма сделки составила примерно 6 миллионов долларов. Издание Mansion Global отмечает, что спортсмен искал покупателя на особняк с 2014 года.

Общая площадь дома в загородном клубе «Шервуд» составляет 810 квадратных метров. В нем есть пять спален, шесть ванных комнат, гостиная, столовая, спортзал. На прилегающей территории находятся бассейн с домиком для переодевания и площадка для барбекю.

Гретцки и его супруга приобрели данный особняк в 2009 году, заплатив за него 2,765 миллиона долларов. Впоследствии они провели в особняке дорогостоящий ремонт.

В 2014-м спортсмен выставил дом на продажу за 10,5 миллиона долларов. В итоге выручить за объект ему удалось 6 миллионов долларов. Имя покупателя не раскрывается. Известно, что вместе с особняком ему досталось несколько ценных предметов искусства, украшавших дом и также принадлежавших Гретцки.

А в конце 2013 года легендарный хоккеист выставил на продажу другой объект недвижимости в Таузенд-Оукс. За таунхаус с четырьмя спальнями он тогда запросил 1,9 миллиона долларов.

Особняк Гретцки может похвастаться четырьмя спальнями, четырьмя ванными комнатами, двумя каминами, двумя патио, а также озером неподалеку и видами на горы и долину.

Кроме того, в 2013 году Гретцки за 2,875 миллиона долларов продал дом площадью 520 квадратных метров в городе Скоттсдейл, Аризона.

В здании есть четыре спальни и пять ванных комнат. В фойе — высокие потолки, а открытый план этажа включает в себя большую гостиную, столовую и кухню с баром. На территории также есть внутренний дворик, бассейн и спа-зона.