Любовь зла: как гандболист разбил сердце актрисе, которая старше его на 20 лет

История отношений вратаря сборной Германии Сильвио Хайневеттера и звезды телевидения Симоны Томаллы.

Звездная пара познакомилась в Берлине в 2009 году. Именно тогда 25-летний вратарь Сильвио Хайневеттер перешел из «Магдебурга» в один из главных гандбольных клубов Германии «Фюхзе Берлин». Сейчас «Магдебург» — одна из лучших команд мира, выигравшая в этом году бундеслигу, однако в 2009 году клуб переживал не лучшие времена, а Хайневеттер, ставший к тому моменту одним из самых перспективных вратарей Европы и переросший свой клуб, уезжал в немецкую столицу на повышение. Именно там он и встретил свою любовь — 45-летнюю звезду немецкого телевидения Симону Томаллу.

Королева рекламы

Очарованному огнями мегаполиса гандболисту было тяжело тягаться с популярностью своей пассии — к моменту их знакомства за плечами Томаллы, начавшей свою телевизионную карьеру еще в 1980-х, были роли в самых популярных немецких сериалах Германии, в то время как ее избраннику только предстояло заявить о себе на всю страну.

Так оно и вышло. Переход в «Фюхзе Берлин» стал для Сильвио подарком судьбы. Именно в этом клубе вратарь добился своих главных достижений в карьере, став чемпионом Германии и двукратным победителем Кубка ЕГФ. За время, проведенное в столичной команде, Хайневеттер в составе сборной Германии трижды ездил на чемпионат мира по гандболу и дважды на чемпионат Европы. Более того, в 2016 году вратарь принял непосредственное участие в завоевании исторической бронзовой медали для немецкой сборной на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Параллельно успехам ее молодого человека с большим размахом продолжалась и карьера Симоны. Помимо постоянных съемок на ТВ, Томалла расширила свою известность регулярными появлениями в рекламных роликах. Немецкие СМИ даже наградили ее званием «Королева рекламы», настолько часто актриса была звездой самых популярных коммерческих клипов в Германии. Благодаря своим успехам Томалла и Хайневеттер вмиг превратились в одну из самых популярных пар Европы. Больше десяти лет отношения были похожи на идиллию: жизнь в Берлине идеально подходила для них обоих, не мешали ни разница в возрасте, ни тот факт, что дочь Симоны София, также известная модель и актриса, была всего на пять лет младше избранника матери.

Симона Томалла и Сильвио Хайневеттер. Фото Global Look Press

Разрушительный ковид

Разлад в отношениях звездной пары случился в конце 2020 года, когда Хайневеттер после 11 лет в составе «Фюхзе» перешел «Мельзюнген» из одноименного немецкого города. В тот момент Томалла играла одну из главных ролей в сериале «Фрюлинг» на канале ZDF, и ей постоянно приходилось ездить из Берлина в Мюнхен, где проходили съемки. Учитывая расстояние между двумя городами, отправиться в свободное время в Мельзюнген у актрисы просто не было возможности. Шанс представился Симоне в декабре 2020 года, но все планы были разрушены положительным тестом гандболиста на коронавирус. По словам людей из окружения звездной пары, пандемия сильно затруднила ее воссоединение, сделав его практически невозможным.

Как передавала газета Bild, Симона и Сильвио могли видеться максимум один раз в несколько месяцев и уже тогда понимали, что сохранить отношения будет тяжело, однако, несмотря на все трудности, пара до самого конца пыталась сохранить свою союз, но этого так и не произошло. Последней каплей стала Олимпиада в Токио, на которую отправился Хайневеттер в составе немецкой сборной. На тех играх действовали жесткие ковидные ограничения, которые не допускали возможности для спортсменов видеться с близкими. Когда Сильвио вернулся из японской столицы, пара объявила о своем расставании.

Симона Томалла и Сильвио Хайневеттер. Фото Global Look Press

«Мы расстались по обоюдному согласию несколько месяцев назад, но остаемся друзьями, по-прежнему любим друг друга и желаем каждому из нас только самого лучшего. Вести отношения на таком расстоянии очень долгое время — невероятно сложно», — цитирует заявление бывших любовников Bild. Они не скрывают, что винят во всем пандемию, расстояния и плотный график обоих.

Несмотря на неудачный конец в предыдущих отношениях, Томалла считает, что совсем скоро найдет себе нового избранника. По ее словам, после новости о разрыве с Сильвио перед ней возникла буквально очередь из ухажеров. Хайневеттер же, которому в конце октября исполнилось 38 лет, решил сосредоточиться на своей спортивной карьере, перейдя в этом году в TVB 1898 из Штутгарта. По его словам, он не собирается заканчивать гандбольную карьеру и хочет играть как можно дольше, благо в гандболе очень редко смотрят в паспорт вратарей.