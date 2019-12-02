Жуков надеется, что россияне продолжат полноценно выступать на международной арене

Почетный президент ОКР Александр Жуков, комментируя ситуацию вокруг рекомендаций ВАДА относительно ситуации с базой данных московской лаборатории, сказал, что не менее важной будет позиция МОК.

— Мне сложно судить, потому что я сейчас за этим процессом наблюдаю немного со стороны, — отметил Жуков. — Но есть много вещей, похожих на то, что было перед Рио и Пхенчханом, идет очень сильное давление на российский спорт. Многое будет зависеть от решений, которые примет ВАДА, но еще больше — от Международного олимпийского комитета. Надеюсь, что все-таки наши спортсмены будут иметь возможность полноценно выступать на всех международных соревнованиях. (Антон Бабошин)