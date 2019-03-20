Зеппельт заподозрил велосипедистов "Тур де Франс" в применении допинга

Журналист канала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что велосипедисты из команд-участников "Тур де Франс" могут быть замешаны в нарушениии антидопинговых правил. В частности, они могут быть вовлечены в международную допинговую сеть, расследованием которой в последнее время занимаются сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии.

Напомним, что 27 февраля в Зефельде были задержаны по подозрению в нарушении антидопингового законодательства два спортсмена сборной Австрии, один - Казахстана и два - Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.

Операция называлась "Кровопускание" и была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена.

В ходе операции в Зефельде и Германии в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков. Была раскрыта криминальная группировка, которая связана со спортивным доктором Марком С.

Преступники действовали из немецкого Эрфурта и в течение нескольких лет снабжали спортсменов допингом.