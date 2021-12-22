За шесть лет ВАДА насчитала в России 859 допинговых нарушений

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчет по нарушениям за 2019 год, из которого следует, что Россия второй год подряд и в четвертый раз с 2014 года заняла первое место в мире по числу допинговых инцидентов. Рекорд 2015 года (176 нарушений) в абсолютных цифрах не побит, и по сумме шести лет наша страна все еще уступает антилидеру — Италии — со счетом 786:859, но в целом тенденция тревожна. Правда, есть надежда, что в 2020-2021 годах эта ситуация все-таки изменилась.

Количество допинговых инцидентов согласно отчетам ВАДА

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего* Италия 123 129 (2) 147 (1) 171 (1) 132 (2) 157 (2) 859 Россия 148 176 (1) 69 (6) 82 (5) 144 (1) 167 (1) 786 Индия 96 117 (3) 69 (6) 57 (8) 107 (4) 152 (3) 598 Франция 91 84 (4) 86 (2) 128 (2) 114 (3) 62 (6) 565 США 34 50 (9) 76 (3) 103 (3) 73 (6) 62 (7) 398 Бразилия 46 45 (11) 55 (8) 84 (4) 54 (9) 78 (4) 362 Китай 48 33 (17) 34 (15) 62 (6) 63 (8) 45 (11) 285 Казахстан 36 32 (18) 35 (14) 34 (12) 51 (10) 49 (8) 237 Украина 12 22 (27) 19 (25) 26 (16) 78 (5) 46 (10) 203 Кения 11 11 (41) 9 (35) 29 (15) 32 (20) 30 (17) 122

* За шесть лет. В скобках — место в рейтинге. По 2014 году рейтинг в отчете ВАДА отсутствует.