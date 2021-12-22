За шесть лет ВАДА насчитала в России 859 допинговых нарушений
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчет по нарушениям за 2019 год, из которого следует, что Россия второй год подряд и в четвертый раз с 2014 года заняла первое место в мире по числу допинговых инцидентов. Рекорд 2015 года (176 нарушений) в абсолютных цифрах не побит, и по сумме шести лет наша страна все еще уступает антилидеру — Италии — со счетом 786:859, но в целом тенденция тревожна. Правда, есть надежда, что в 2020-2021 годах эта ситуация все-таки изменилась.
Количество допинговых инцидентов согласно отчетам ВАДА
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Всего*
|
Италия
|
123
|
129 (2)
|
147 (1)
|
171 (1)
|
132 (2)
|
157 (2)
|
859
|
Россия
|
148
|
176 (1)
|
69 (6)
|
82 (5)
|
144 (1)
|
167 (1)
|
786
|
Индия
|
96
|
117 (3)
|
69 (6)
|
57 (8)
|
107 (4)
|
152 (3)
|
598
|
Франция
|
91
|
84 (4)
|
86 (2)
|
128 (2)
|
114 (3)
|
62 (6)
|
565
|
США
|
34
|
50 (9)
|
76 (3)
|
103 (3)
|
73 (6)
|
62 (7)
|
398
|
Бразилия
|
46
|
45 (11)
|
55 (8)
|
84 (4)
|
54 (9)
|
78 (4)
|
362
|
Китай
|
48
|
33 (17)
|
34 (15)
|
62 (6)
|
63 (8)
|
45 (11)
|
285
|
Казахстан
|
36
|
32 (18)
|
35 (14)
|
34 (12)
|
51 (10)
|
49 (8)
|
237
|
Украина
|
12
|
22 (27)
|
19 (25)
|
26 (16)
|
78 (5)
|
46 (10)
|
203
|
Кения
|
11
|
11 (41)
|
9 (35)
|
29 (15)
|
32 (20)
|
30 (17)
|
122
* За шесть лет. В скобках — место в рейтинге. По 2014 году рейтинг в отчете ВАДА отсутствует.
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