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За шесть лет ВАДА насчитала в России 859 допинговых нарушений

17:02
Допинг-контроль. Фото Reuters
Допинг-контроль. Фото Reuters
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчет по нарушениям за 2019 год, из которого следует, что Россия второй год подряд и в четвертый раз с 2014 года заняла первое место в мире по числу допинговых инцидентов. Рекорд 2015 года (176 нарушений) в абсолютных цифрах не побит, и по сумме шести лет наша страна все еще уступает антилидеру — Италии — со счетом 786:859, но в целом тенденция тревожна. Правда, есть надежда, что в 2020-2021 годах эта ситуация все-таки изменилась.

Количество допинговых инцидентов согласно отчетам ВАДА

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего*

Италия

123

129 (2)

147 (1)

171 (1)

132 (2)

157 (2)

859

Россия

148

176 (1)

69 (6)

82 (5)

144 (1)

167 (1)

786

Индия

96

117 (3)

69 (6)

57 (8)

107 (4)

152 (3)

598

Франция

91

84 (4)

86 (2)

128 (2)

114 (3)

62 (6)

565

США

34

50 (9)

76 (3)

103 (3)

73 (6)

62 (7)

398

Бразилия

46

45 (11)

55 (8)

84 (4)

54 (9)

78 (4)

362

Китай

48

33 (17)

34 (15)

62 (6)

63 (8)

45 (11)

285

Казахстан

36

32 (18)

35 (14)

34 (12)

51 (10)

49 (8)

237

Украина

12

22 (27)

19 (25)

26 (16)

78 (5)

46 (10)

203

Кения

11

11 (41)

9 (35)

29 (15)

32 (20)

30 (17)

122

* За шесть лет. В скобках — место в рейтинге. По 2014 году рейтинг в отчете ВАДА отсутствует.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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